Abdulhamit Gül'den reform açıklaması: 8-10 kanun paketi çıkarılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yarın açıklanması beklenen hukuk reformuna ilişkin "8-10 kanun paketi çıkarılacak" diye konuştu. Gül, "Türkiye olarak tüm dünyaya ‘Biz hem terörle mücadele ederiz, hem demokratik reformları gerçekleştiririz’ diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Adalat Bakanı Abdulhamit Gül, yarın açıklanması beklenen hukuk reformuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Bakan Gül, "Bir kişi bile bir yanlış yapıyorsa, onu gidermek lazım. Demokrasilerin en önemli özelliği olan ‘check-balance’ sistemini korumak gerekiyor. Adalet sadece mahkemelerin verdiği adalet değildir. Aile hayatında da, imarla ilgili bir sorunda da, adalet eksikliği hissettiği hangi konuda olursa olsun, insanlar adaletin tecelli etmesi için yargıya başvuruyor. Bizim hedefimiz de bu reformlarla Kızılay Meydanı’nda da İstiklal Caddesi’nde de insanlara dokunmaktır. Onların adalet arayışlarına yanıt vermektir" ifadelerini kullandı.

"Bir defa reformları yaptık, bu iş bitti denilemeyecek"

Gül, açıklamasında şunları kaydetti: Birey güçlü olunca toplum güçlü oluyor. Toplum güçlü olunca daha demokratik bir Türkiye oluyor. Toplum değişiyor. Toplum gelişiyor. O nedenle daha demokratik Türkiye hedefi sürekli devam edecek bir çaba gerektiriyor. Bir defa reformları yaptık, bu iş bitti denilemeyecek kadar kıymetli ve sürekli devam edecek bir süreç.

Vesayetle mücadele

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin yolunu açmak, demokratik standartlarımızı yükseltmek için her adım attığında karşısına vesayet odakları çıktı. Ama Türkiye vesayet odakları ile mücadele ederek yol almayı başardı. Ancak yeni yüzyılda bu kazanımların korunması, kurumsallaştırılması gerekiyordu. Ayrıca sadece vesayetle etkin mücadele değil, demokratik standartların da daha ileri seviyeye yükseltilmesi gerekiyordu.

Türkiye olarak tüm dünyaya ‘Biz hem terörle mücadele ederiz, hem demokratik reformları gerçekleştiririz’ diyoruz.

"8-10 kanun paketi çıkarılacak"

Sayın Cumhurbaşkanımız 2019’da Yargı Reformu Strateji’sini ilan ederek reform sürecini başlattı. Bu reformlar onun devamı olan eylem planından oluşuyor. Bunların hayata geçirilmesi için 8-10 kanun paketi çıkarılacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılacaklar hayata geçirilecek. Hızla idarede yapılacak olanlar düzenlemeler yapılacak. En iyi kanunu çıkarsanız da uygulanması önemlidir. Siz en iyi kanunu çıkarsanız da adam annesini katlediyorsa, kadın cinayeti işleniyorsa asıl zihinlerde reform yapmak gerekiyor. Ama netice itibariyle bu bir yol haritasıdır.