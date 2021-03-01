Numan Kurtulmuş dikkat çeken açıklama! Erdoğan'ın üzerindeki yükü alacak kadrolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanlığını bırakacağı iddiaları kulislere yansırken, Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanlığını partisinden bir isme bırakacağı iddia edilmişti.

Selvi: Güvendiği isme bırakacak

İktidara yakın yazarlardan Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, "AK Parti kongresi yaklaştıkça şu tartışmayı daha sık yapacağımız anlaşılıyor: Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti Genel Başkanlığı’nın bir arada olmasından dolayı memnun olmaması, bu nedenle kongrede genel başkanlıktan ayrılarak AK Parti Genel Başkanlığı’nı güvendiği bir isme bırakacağı şeklindeki iddialar." ifadelerini kullanmıştı.

Yarkadaş: Bu Numan Kurtulmuş olabilir

Gazeteci Barış Yarkadaş ise KRT TV'de katıldığı bir programda, "Şuanda AK Parti kongresine hazırlanıyor. Tayyip Erdoğan, bu kongrede partili cumhurbaşkanlığı tartışmasından çıkmak için, yerini daha ılımlı bir isme bırakmayı düşünebilir. Bu Numan Kurtulmuş olabilir, Süleyman Soylu'nun ismi söyleniyor ama ben ona ihtimal vermiyorum." iddiasını gündeme getirmişti.

Kurtulmuş: Erdoğan'ın üzerindeki yükü alacak kadrolar

Bu tartışmalar devam ederken Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin büyük kongresine ilişkin, "Küresel lider Erdoğan’ın üzerindeki yükü alacak kadrolar” ifadelerini kullanarak iddiaya yeni bir boyut kazandırdı.