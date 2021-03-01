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ABD'de her şeyi dövmeler ortaya çıkardı! Aynı iş yerindeki iki arkadaş öz kardeş çıktı

ABD'de aynı iş yerinde 8 yıl boyunca birlikte çalışan iki genç kadın, öz kardeş olduklarını dövmeleri sayesinde öğrendi.

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ABD’nin Connecticut eyaletinde Julia Tinetti (31) ve Cassandra Madison (32), 2013’te aynı barda çalışırken tanıştı. İkilinin zamanla iş arkadaşlıkları dostluğa dönüştü.

Onları birlikte görenler, sürekli kardeş olup olmadıklarını sordu. Her yakın arkadaşlıkta olduğu gibi onlar da zamanla birbirlerine benzediklerini düşündü.

Dövmeyle ortaya çıktı
Tinetti ve Madison’ın 2015’te yolları ayrıldı. İkili farklı yerlere taşınsa da bağlantıda kalmaya devam etti. Her şey ikisinde de Dominik Cumhuriyeti dövmesinin olduğunu fark etmeleri ile başladı.

Babasını buldu
İkisi de ABD’li ailelere evlatlık verildiklerini biliyordu ancak evlatlık belgelerine göre anne isimleri ve doğum yerleri farklıydı. DNA testiyle biyolojik babasını bulan Madison, Dominik’e gitti. Burada babasının kendisi gibi kardeşini de evlatlık verdiğini öğrendi.

İki arkadaş DNA testi yaparak aynı anne ve babadan dünyaya geldiklerini öğrendi. 2016’da ölen biyolojik annelerinin neden farklı belge düzenlettiğini araştıran kardeşler, “Mecbur kaldık” diyen babaları Adriano Luna Collado’yu affettiklerini söyledi.

ABD
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