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HABER /  EKONOMİ

Dolar/TL yükselişte! Yeni haftaya 7.35'in altında başladı

Geçtiğimiz hafta yüzde 8 civarı değerlenerek 7.4854'e kadar yükselen dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde 7.34 civarında hareket ediyor.

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Türkiye ekonomisinin 2020 yılı son çeyrek büyüme verisinin açıklanacağı yeni haftanın ilk gününde dolar/TL, 7.35'in altında değerleniyor. Geçen haftanın son 2 gününde 9.10 seviyesine kadar tırmanan euro/TL ise hafta başında 8.93'e çekildi. 

GSYH verileri açıklanacak

Dünya'nın aktardığına göre, piyasalar ayın ilk gününü Türkiye'de önemli bir veriyle karşılayacak. 2020 yılı ve 4.çeyrek döneme ilişkin GSYH verileri açıklanacak. Piyasalarda 2020 yılının 4. çeyreği için GSYH tahmini yüzde 7, 2020 yılı için ise yüzde 2,25 büyüme yönünde oluştu.

Kabine toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından il il normalleşme kararları açıklanacak. 

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