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Sergio Agüero kadın hakeme el ense yaptı Milletvekili çılgına döndü

Manchester City'de Sergio Agüero, Arsenal maçında yan hakeme yaptığı el hareketinden sonra kamuoyunun gündemine oturdu. Birleşik Krallık Parlamentosu Milletvekili Dr Rosena Allin-Khan, “Agüero kim olduğunu zannediyor? Asla kabul edilemez” sözleriyle Arjantinli yıldıza tepki gösterdi.

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İngiltere Premier League'in 5. haftası, dev bir maça sahne oldu. Manchester City ile Arsenal, Etihad'da karşı karşıya geldi. Evsahibi Manchester City, Arsenal'ı 1-0 mağlup etti. City'ye galibiyeti getiren golü 23. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

Maçın 41. dakikasında rakipleriyle mücadeleye giren Sergio Agüero'nun tacı rakip takıma veren kadın yardımcı hakem Sian Massey Ellis'e yaptığı hareket gündem oldu.

El ense yaptı
Hakemin bu kararını beğenmeyen Arjantinli futbolcu Agüero, topun ayağına çarptığı anda kendisinin oyun alanı dışında olduğunu belirterek kararı eleştirdi. Agüero’dan uzaklaşmaya çalışan hakem Ellis, yıldız futbolcunun el hareketiyle şaşkına döndü. Bir anda elini hakemin omzuna atan Agüero, bir anlık hareketle hakemi kendisine doğru çekip 'el ense yapar gibi' bıraktı. Masseyt-Ellis, Agüeruo’nun elini sol koluyla itti ve mücadele kaldığı yerden devam etti. 

“Agüero kim olduğunu zannediyor?''
Agüero’nun bu hareketi sosyal medyada binlerce kişiden tepki alırken en çok ses getiren paylaşım Birleşik Krallık Parlamentosu Milletvekili Dr Rosena Allin-Khan’dan geldi. Twitter’daki hesabından Arjantinli futbolcunun videosunu paylaşan Allin-Khan, “Agüero kim olduğunu zannediyor? Asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Hocası sahip çıktı
Yıldız futbolcunun bu hareketi ve hiçbir ceza almaması İngiliz medyasının gündemine otururken, City Teknik Direktörü Pep Guardiola maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncusunu savundu: “Aman beyler ya. Sergio hayatımda tanıştığım en iyi insanlardan biri. Başka şeylerde problem arayın, bunda değil.”

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