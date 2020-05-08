Sergen Yalçın gideceklerin listesini verdi

Gelecek yılın transfer planlamasını yapmak için yönetimle bir araya gelen Sergen Yalçın gönderilmesini istediği isimlerin listesini verdi.

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Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede Abdoulay Diaby, Enzo Roco, Pedro Rebocho ve Douglas'ı kesinlikle önümüzde sezon kadrosunda görmek istemediğini belirtti.

Stoper bölgesinde oynayan Enzo Roco'nun 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, bonservisini teklif ederek Şilili futbolcuyu göndermenin yollarını arayacak.

Sezon başında Barcelona'dan kadroya dahil edilen Douglas'ın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Siyah-Beyazlıların ilk düşüncesi Sivasspor'da başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcuyu Süper Lig ekiplerine kiralık yollamak veya takasta kullanmak.

Kiralıklar dönüyor

Takımdan gönderilmeyi düşünülen diğer iki isim ise kiralık. Abdoulay Diaby için Sporting Lizbon'a, Pedro Rebocho için de Guingamp'a yeni bir teklif sunulmadı. Futbolcular sezon bitiminde eski takımlarına geri dönecek.

Boyd ve Ruiz beklemede

Beşiktaş'ta daha önce kaleci Karius ile de yolların ayrılacağı kesinlenmişti. Sergen Yalçın'ın Tyler Boyd ve Victor Ruiz'in performansından memnun olmadığı ancak yerlerini doldurmadan bu futbolcuları elden çıkarmak istemediği öğrenildi.

Haber7 Spor Servisi