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Fuat Oktay'dan açıklama: Haftalık olarak Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin sahip olduğu güçlü üretim altyapısı, dinamik iş gücü ve pazar olanaklarıyla kriz ortamında bile yatırımcı için güvenilir liman olduğunu belirtti. Oktay, "Koronavirüsle mücadelede kazanımlarımızı kaybetmemeye odaklı bir normalleşme planı çalıştık. Planın her adımını haftalık olarak sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.

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Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferans yöntemiyle katıldığı, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Türkiye ve ABD arasındaki ticari iş birliğinin önemini vurguladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle belirsizliğin üst seviyede olduğuna, alışılmışın dışında bir süreçten geçildiğine işaret eden Oktay, toplumları birçok yönden derinden etkileyen salgının küresel ekonomide de yakın tarihin en ciddi ekonomik şoklarından birini yaşattığını söyledi.

Oktay, tedarik zincirlerinde ham madde, ara ürün ve hizmet arzı devamlılığında yaşanan küresel sıkıntılara dikkati çekerek, uluslararası ticarette, sınır ötesi sermaye hareketlerinde ve emtia piyasalarında görülen sert dalgalanmaların makroekonomik göstergelere yansıdığını ifade etti.

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