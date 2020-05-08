'Asırlık çınar' olan anneler için Sakarya'da hatıra ormanı kurulacak

Hazreti Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulacak hatıra ormanında isimlerine fidan dikilen yaşlı annelere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaleme aldığı sertifikalar ulaştırılacak.

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Anneler Gününde 100 ve üstü yaşlardaki anneleri unutmayan Hazreti Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı, bu anneler adına Sakarya'da "Cennet Anneleri" hatıra ormanı oluşturacak.

Bakanlık yetkililerinden alınana bilgiye göre, Anneler Günü'nde 81 ilde hayatlarını sürdüren 100 ve üstü yaşlardaki 5 bin 529 anneyi unutmayan Bakanlık, Hazreti Hatice Vakfı ile iş birliği yaparak bir proje hazırladı.

Proje kapsamında, yaşlarından dolayı "asırlık çınar" olarak nitelendirilen yaşlı anneler için Sakarya'da "Cennet Anneleri" ismiyle bir hatıra ormanı oluşturulacak.

İl ve ilçelerde de vefa sosyal destek grupları ve kaymakamlar, 10 Mayıs Pazar günü bu yaş grubundaki yaşlıları ziyaret edecek.

Ziyaretlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaleme aldığı sertifikalar yaşlılara verilecek.

"Bizlerin en değerli varlığı, siz annelerimizsiniz"

Sertifikalarda, "Dünyamız bugün büyük bir salgın hastalıkla mücadele ediyor. Siz değerli annelerimiz belki de ilk kez alıştığınız ve hak ettiğiniz kalabalık ziyaretlerden uzaksınız. Bilmenizi isteriz ki bir asırlık tecrübeniz ve bilgeliğinizin ışığında bizlerin en değerli varlığı, siz annelerimizsiniz. 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' Bu belge, devletimizin siz annelerimize minnetinin karşılığı olarak Sakarya ilinde 'Cennet Anneleri' ormanında adınıza dikilen ağacın hatırasıdır. Ellerinizden sevgi ve muhabbetle öpüyorum." ifadeleri yer alacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilecek ziyaretlerde, sertifikalar ile özel hazırlanmış hediyeler büyüklere verilecek.