HABER /  YEREL
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

'Asırlık çınar' olan anneler için Sakarya'da hatıra ormanı kurulacak

Hazreti Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulacak hatıra ormanında isimlerine fidan dikilen yaşlı annelere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaleme aldığı sertifikalar ulaştırılacak.

Abone ol

Anneler Gününde 100 ve üstü yaşlardaki anneleri unutmayan Hazreti Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı, bu anneler adına Sakarya'da "Cennet Anneleri" hatıra ormanı oluşturacak.

Bakanlık yetkililerinden alınana bilgiye göre, Anneler Günü'nde 81 ilde hayatlarını sürdüren 100 ve üstü yaşlardaki 5 bin 529 anneyi unutmayan Bakanlık, Hazreti Hatice Vakfı ile iş birliği yaparak bir proje hazırladı.

Proje kapsamında, yaşlarından dolayı "asırlık çınar" olarak nitelendirilen yaşlı anneler için Sakarya'da "Cennet Anneleri" ismiyle bir hatıra ormanı oluşturulacak.

İl ve ilçelerde de vefa sosyal destek grupları ve kaymakamlar, 10 Mayıs Pazar günü bu yaş grubundaki yaşlıları ziyaret edecek.

Ziyaretlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaleme aldığı sertifikalar yaşlılara verilecek.

"Bizlerin en değerli varlığı, siz annelerimizsiniz"

Sertifikalarda, "Dünyamız bugün büyük bir salgın hastalıkla mücadele ediyor. Siz değerli annelerimiz belki de ilk kez alıştığınız ve hak ettiğiniz kalabalık ziyaretlerden uzaksınız. Bilmenizi isteriz ki bir asırlık tecrübeniz ve bilgeliğinizin ışığında bizlerin en değerli varlığı, siz annelerimizsiniz. 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' Bu belge, devletimizin siz annelerimize minnetinin karşılığı olarak Sakarya ilinde 'Cennet Anneleri' ormanında adınıza dikilen ağacın hatırasıdır. Ellerinizden sevgi ve muhabbetle öpüyorum." ifadeleri yer alacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilecek ziyaretlerde, sertifikalar ile özel hazırlanmış hediyeler büyüklere verilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
81 il valiliğine ticari taksi genelgesi
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı
Twitter'daki borsa vurgununa ceza yağdı
Boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu öldürdü
Galatasaray'da test sonuçları açıklandı
(8 MAYIS 2020) Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum!
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'de Şamil Tayyar sürprizi! İşte yeni görevi
Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 bini aştı
ABD'de ölü sayısında büyük artış
Sedat Peker neden yurtdışına çıktığını açıkladı! Berat Albayrak ismiyle komplo
Cuma günü çekilecek zikirler okunacak esmalar sayısı
Yorumlar