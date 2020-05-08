Twitter'daki borsa vurgununa ceza yağdı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya aracılığıyla Borsa İstanbul'da yatırımcıları yanlış yönlendirerek "piyasa dolandırıcılığı" yaptığı ileri sürülen şahıslar hakkında geçici işlem yasağı getirdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Deva Holding pay piyasasında meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak 5 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Deva Holding pay piyasasında 16 Nisan 2020 - 29 Nisan 2020 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, “@derinhisse” adlı Twitter hesabı ve “www.derinhisse.com” adlı internet sitesi üzerinden yatırımcıları yönlendirmeye yönelik, yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Önder Tavukçuoğlu adlı şahıs ile Gökhan Durak, Sadık Uslular, Ali Sırlı ve Volkan Yazgı şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa dolandırıcılığı” başlıklı 107 nci maddesinin 2'nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle söz konusu kişiler hakkında 11 Mayıs 2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Bu cezalar ilk değil!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) hisselerinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili incelemesinde Twitter hesabı üzerinden yatırımcıları yanılttığı ileri sürülen Harun Kahraman'a da 1 milyon 175 bin 29 lira para cezası uygulamıştı.

İşte borsadaki vurgunun şifreleri

Twitter'da bir çok hesap, halen çeşitli grafikler paylaşarak Borsa İstanbul konusunda kendi takipçilerine çeşitli hisselerle ilgili yorum yapıyor. Bu hesaplar, eğitim altında topladıkları yatırımcıları çoğunluğu kapalı iletişim platformları aracılığıyla belirli hisselere yönlendirerek alım yapmalarını sağlıyor. Belirli gruplar tarafından önceden çok daha düşük fiyatlardan alım yapılmış olan hisselerde, küçük yatırımcının da gelişiyle birlikte fiyat hareketliliği yaşanırken, hisseler büyük gruplardan maliyetlerin çok üzerinde "KY" olarak nitelendirilen küçük yatırımcılara devrediliyor. Bu devirle birlikte hisse değer kaybetmeye başlarken küçük yatırımcı zarara uğratılıyor.