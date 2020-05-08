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Rusya'da koronavirüs rakamları fırladı bakın kaç oldu

RUSYA koronavirüs salgınıyla baş etmeye çalışırken ülkede günlük vaka sayısı 15 bini geçiyor.

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Rusya’da koronavirüs tespit edilenlerin sayısındaki kritik artış devam ediyor. Ülkede son bir günde 10 bin 699 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 187 bin 859’a; toplam can kaybının ise 1723’e ulaştı. Ülke çapında koronavirüsü yenen kişi sayısının ise 26 bin 608 olduğu açıklandı.

Dünyadaki koronavirüs salgınında son verilere göre ABD 1 milyon 292 bin 879 vaka ile ilk sırada bulunuyor. ABD'de ölü sayısı 76 bin 942'ye çıktı. ABD'yi İspanya, İtalya, İngiltere ve Rusya izliyor. Türkiye ise artan vaka sayıları ile birlikte 9. sıraya geriledi. 

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