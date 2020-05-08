HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Beşiktaş kamp programını açıkladı

Beşiktaş, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında Nevzat Demir Tesisleri’nde tam kadro halinde iki kamp yapacağın açıkladı.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haziran ayında devam edeceği duyurulan Süper Lig Cemil Usta Sezonu için iki hazırlık kampı gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlılarımız, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde tam kadro halinde iki kamp yapacak" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat çaka kadar açık yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak
Ordu'da karantinadan kaçan hasta başka hastanede muayene olurken yakalandı
Akaryakıta çifte zam! Motorine 13 benzine 15 kuruş zam
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro açıklaması: Kabul edilemez kırmızı çizgidir
Sırrı Süreyya Önder: HDP kongresinde mikrop kaptım
Camiler ne zaman açılacak toplu namaz ne zaman Diyanet'ten açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da çiftin 10 yıldır beklediği bebeği boğulup öldü
Selçuk Bayraktar Twitter'dan duyurdu! Kardeş geldi
Kars Valisi Öksüz: Son 10 günde vaka artışı var
Uber ve Airbnb yüzlerce çalışanının işine son verdi
Sivas'ta tartıştığı eşini acımadan öldürdü
Afrika'da çekirge istilası başladı son 70 yılın en büyük istilası
Yorumlar