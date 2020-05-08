Akaryakıta çifte zam! Motorine 13 benzine 15 kuruş zam

Araç sahiplerini üzecek haber. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi.

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Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarının da sürekli değişiklik göstermesine neden oluyor. Benzin ve motorine gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.

7 kuruş indirim gelmişti

En son dün gece yarısı motorine 7 kuruş indirim gelmişti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 13, benzinde 15 kuruş zam geldi.

EPGİS açıklaması

EPGİS tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 15, Motorinde 13 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.