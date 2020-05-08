Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesinde ortalık karıştı!
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesinde olaylar çıktı. Polisle bir grup arasında arbede yaşandı. Biber gazı ile müdahale eden polis, Grup Yorum üyeleri Eren Erdem ve Dilan Poyraz'ında aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede dün vefat eden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in naaşı hastane morgundan alınıp dün Gazi Cemevi'ne getirilmişti.
Mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı
Cenazesinin Kayseri'ye gönderilmesi öncesinde Gökçek için yürüyüş yapılmak istenmesi nedeniyle polis Gazi Mahallesi ve cemevi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Cemevinin her iki girişinde TOMA’lar beklerken, çevredeki yollar da polisler tarafından tutuldu.
Giriş ve çıkışları kapatılan Gazi Cemevi’ne sabahın erken saatlerinde gelen küçük bir grubun ve basın mensuplarının dışında kimsenin girmesine izin verilmedi.
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesinin Kayseri'ye uğurlanması öncesinde Gazi Mahallesi'nde yapılmak istenen yürüyüşe de polis tarafından izin verilmedi.