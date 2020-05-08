Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesinde ortalık karıştı!

Mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı

Cenazesinin Kayseri'ye gönderilmesi öncesinde Gökçek için yürüyüş yapılmak istenmesi nedeniyle polis Gazi Mahallesi ve cemevi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Cemevinin her iki girişinde TOMA’lar beklerken, çevredeki yollar da polisler tarafından tutuldu.