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Mersin'de kargo ile gönderilen sözde yardım kolisinden eroin çıktı

MERSİN'de polis, yardım kolisi içerisinde kargo şirketi ile gönderilen 3 kilo eroini sokak satıcılarına ulaşmadan ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken 2 kişi de aranıyor.

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kentteki bir kargo şirketine koronavirüs bahanesi ile yardım kolisi süsü verilmiş paket içinde uyuşturucu gönderildiği ihbarını aldı.

Polis kargocu kılığına girdi

Kargo çalışanı görünümünde şirketin şubesine giden polis, şüpheli paketi almaya gelen H.A.'yı gözaltına aldı. Narkotik köpeği Anka ile kolide yapılan aramada deterjan kutuları içine gizlenmiş paket halinde 3 kilo eroin çıktı.

Kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretinden sabıkası olduğu belirlenen H.A. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken olayla ilgili 2 kişinin de arandığı bildirildi.

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