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Sakarya'da yaşlı adamın yaptığı maske tebessüm ettirdi

SAKARYA'da yaşayan bir vatandaşın su bidonu ile yaptığı maske dikkat çekti. Birde üzerine hastalığın şifası olarak 'Tövbe etmek' yazdı.

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Pamukova’da yaşayan bir vatandaş, 5 litrelik su bidonu ve lavabo gider borusuyla kendisine yüz maskesi yaptı.

Vatandaşın üzerine ‘Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek’ yazdığı maske, ilgi odağı oldu. Pamukova Belediyesi’nde görevli zabıta memuru, bu kişiyle fotoğraf çektirdi. Pazarda alışveriş yapan adam, daha sonra evine gitti.

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