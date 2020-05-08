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Sırrı Süreyya Önder: HDP kongresinde mikrop kaptım

HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder cezaevinden çıktıktan sonra sağlık sorunlarının devam ettiğini ifade ederek, 'HDP kongresinde mikrop kaptım' dedi.

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Cezaevinden çıktıktan sonra kamuoyunun önünde görüntü vermeyen Sırrı Süreyya Önder, sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Zor günler geçirdiğini ifade eden HDP'li Sırrı Süreyya Önder, HDP kongresinde mikrop kaptığını ve 3,5 aydır evde tecritte olduğunu söyledi.

"Bedenim isyan ediyor..."

Ruşen Çakır'ın konuğu olan HDP'li Önder, "Cezaevinde başlayan bir sağlık sorunum vardı. Karaciğer, safra, bir parça böbrekler... Sanıyorum artık bedenimiz ufak ufak isyan ediyor bunca senedir maruz kaldığı şeylere. Cezaevinden çıkınca bir ameliyat geçirdim. Ameliyat uzun ve zor geçti. Ondan sonraki süreç daha da sıkıntılı geçti. HDP kongresinde mikrop kaptık. Ondan sonra 1 aya yakın yattım. Genel durumum bir parça sıkıntılı. Üzerine bir domuz gribi oldum. Bilmiyorum korona mıydı neydi.. 3-5 gündür kendime gelebildim. Koronadan çok önce evde tecritteydim. 3,5 aydır ne dışarı çıkabiliyorum, öyle bir vaziyetteyim. Ama iyiyim şimdi." şeklinde konuştu.

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