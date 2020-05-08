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İstanbul'da 1 liralık maske satışı başladı! 50'li paketler halinde alınabiliyor

İSTANBUL'daki eczaneler, medikal ürün satan firmalar ile marketlerde tıbbi maskelerin adedi 1 liradan olmak üzere satışa sunuldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı 4 Mayıs tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde, cerrahi maske satışına halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde başlandı. 

İstanbul'da başladı

İlk olarak salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da başlatılan uygulama kapsamında cerrahi maskeler eczaneler, medikal firmalar ve marketlerden temin edilebiliyor. 

50'li paketler halinde

Tanesi 1 liradan ilk etapta 50'li paketler halinde satışa sunulan cerrahi maskelerin gelecek günlerde 10'lu paketler halinde de satılması bekleniyor.

Öte yandan, cerrahi maskelerin ücretli satışı ilerleyen süreçte diğer büyükşehirler ve illerde de başlayacak. 

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