DSÖ : Çin’deki hayvan pazarı virüsün yayılmasında rol oynadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün (Covid-19) yarasalardan doğal yollarla bulaştığını ve Çin’deki hayvan pazarının virüsün yayılmasında rol oynadığını söyledi.Ç

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyayı etkisi altına koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DSÖ, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün yarasalardan doğal yolla bulaştığını ancak Çin’in Vuhan şehrinde yer alan vahşi hayvan pazarının enfeksiyonun yayılmasında rolü olduğunu söyledi.

Trump DSÖ'yü Çin'i taşeronu olmakla suçlamıştı

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda ortaya çıktığını iddia etmiş ve elinde konuyla alakalı deliller olduğunu söylemişti. DSÖ ise ABD’nin bu iddialara yönelik hiçbir kanıt göstermediğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığını iddia etmişti. Çarşamba günü Çin Kızılhaç Başkanı Chen Zhu, Çin'in salgın bitene kadar uluslararası uzmanların hiçbirini koronavirüsün kaynağını soruşturmak için ülkeye etmeyeceğini söyledi.

İnsanlara sıçrıyor

On binlerce ölüme yol açan güncel koronavirüs salgını Vuhan kentinin deniz ürünleri pazarında ortaya çıktı

Bir rapora göre adına rağmen pazarda balıktan daha çok yılan, oklu kirpi ve geyik satılıyordu.

Pazarla ilişkili başlayan vakalar çemberi, dünyaya yayılmadan önce Çin'in içinde önemli ölçüde yayıldı.

Yeni tip koronavirüsün kökeni bilinmiyor ancak büyük olasılıkla bir yarasada ortaya çıktı, oradan bir diğer vahşi hayvana ve sonra da insana geçti.

Bilim insanları yıllardır hayvanlarda başlayan ve insanlara geçe salgınlara dikkat çekiyor. Bunlar arasında Ağır Akut Solunum Sendromu (Sars), Orta Doğu Solunum Sendromu (Mers) ve Ebola da var.

Islak pazarlar

Pazarlar Güneydoğu Asya'nın pek çok ülkesinde görülen tanıdık bir manzara.

Canlı balıklar ve vahşi hayvanların yanında taze meyve-sebzeler satılıyor. Bu pazarlar, isimlerini, yiyecekleri ıslak tutmak için kullanılan erimiş buzdan alıyor.

Bu su aynı zamanda zemini temizlemek veya kesilen hayvanların kanlarını yıkamakta da kullanılıyor.

Londra Zooloji Derneği Müdür Yardımcısı Profesör Andrew Cunningham ''Islak pazarlar salgınlar için bir saatli bomba olabilir'' diyor ve ekliyor:

"Bu hayvanları sırf kendi erzak anlayışımız, eşyamız olarak talan etme biçimimiz bize bir şekilde geri dönüyor ve bu hiç şaşırtıcı değil."