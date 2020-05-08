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Karantina yurdunda kalan 3 kişide koronavirüs çıktı! Bütün personele test yapıldı

BURDUR'da, karantina yurdunda kalan 3 kişide koronavirüs vakasına rastlanınca öğrenci yurdunda çalışan görevlilere koronavirüs testi yapıldı.

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi KYK Yurdu’na 17 Nisan'da Kuveyt'ten gelen 3 Türk vatandaşının koronavirüs testi pozitif çıktı. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 vatandaştan 2'si, tedavileri tamamlanıp, memleketlerine gönderildi. Yurtlarda kalan diğer 80 Türk vatandaşı da bugün evlerine gönderildi.

Karantinada kalanlardan 3 kişide koronavirüs testi pozitif çıkınca Yurt Müdürü Mustafa Özçelik ve 72 personel koronavirüs testine tabi tutuldu. Yurda gelen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri tarafından çalışanlara test yapıldı. Karantina süresince yurtta kalan personelin, testlerin sonucuna göre evlerine gönderileceği öğrenildi.

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