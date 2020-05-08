Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ile gelecek sezondan itibaren 5 yıllık sözleşme imzaladı.Abone ol
Yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiren Sarı lacivertli ekip, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ile gelecek sezondan itibaren 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe açıklaması
Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.
5 yıllık imza
21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.
Anlaşma şartları
Fenerbahçe, 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in transferini bitirdi. Sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek için Gölcükspor'a 500 bin TL bonservis dışında altyapıdan iki kiralık oyuncu verecek. Anlaşmanın kritik hamlesi ise Topuk Yaylası Tesisleri'nde iki dönem ücretsiz kamp teklifi olacak.