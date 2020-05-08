Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ile gelecek sezondan itibaren 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiren Sarı lacivertli ekip, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ile gelecek sezondan itibaren 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe açıklaması

Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.

5 yıllık imza

21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.

Anlaşma şartları

Fenerbahçe, 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in transferini bitirdi. Sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek için Gölcükspor'a 500 bin TL bonservis dışında altyapıdan iki kiralık oyuncu verecek. Anlaşmanın kritik hamlesi ise Topuk Yaylası Tesisleri'nde iki dönem ücretsiz kamp teklifi olacak.