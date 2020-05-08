HABER /  SPOR
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ile gelecek sezondan itibaren 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Abone ol

Yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiren Sarı lacivertli ekip, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ile gelecek sezondan itibaren 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe açıklaması
Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.

5 yıllık imza
21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz.

Anlaşma şartları
Fenerbahçe, 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in transferini bitirdi. Sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek için Gölcükspor'a 500 bin TL bonservis dışında altyapıdan iki kiralık oyuncu verecek. Anlaşmanın kritik hamlesi ise Topuk Yaylası Tesisleri'nde iki dönem ücretsiz kamp teklifi olacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kilis için son dakika kararı! Valilik duyurdu giriş çıkışlar kısıtlandı
Son dakika Kapalıçarşı'nın açılış tarihi belli oldu
Ödenen doğalgaz faturası ne olacak iade var mı? Yeni İGDAŞ açıklaması
Selçuk Bayraktar dünyaya meydan okudu! Uçan otomobillerde lider olacağız
Koronavirüs cinsel yolla da bulaşıyor Çinli bilim insanlarının korkutan araştırması
Alaaddin Çakıcı ile Sedat Peker'i 'hatırlı dost' barıştırdı! Peker ne zaman dönecek
ÖNCEKİ HABERLER
AÖF sınav sonuçları açıklanıyor AÖF vize sonuçları sorgulama sayfası
Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı! MSB duyurdu
Üniversiteye Giriş Sınavı (YKS) stadyumlarda mı yapılacak? ÖSYM Başkanı açıkladı
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Antalya'da babasını kaybedeli 1 hafta oldu kendi de ölü bulundu
Cerrahi maske fiyatları kaç para olacak? Ücretli maskeler taban ücreti ne kadar?
Yorumlar