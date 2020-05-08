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Antalya'da babasını kaybedeli 1 hafta oldu kendi de ölü bulundu

ANTALYA'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Evren Yıldırım (39), bu sabah kulübesinde ölü bulundu. Yıldırım'ın iş çıkışı kardeşleriyle 1 hafta önce kaybettiği babasının mezarına gideceği ortaya çıktı.

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Konyaaltı ilçesindeki bir iş yerinde güvenlik görevlisi Evren Yıldırım, bugün saat 08.30 sıralarında mesai arkadaşları tarafından kulübesinde hareketsiz bulundu.

Otopsi yapılacak

Gelen ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Evren Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Evren Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Babasının mezarını ziyaret edecekti

Geçen cumartesi günü Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde yaşayan babası Alim Yıldırım'ı kaybeden Evren Yıldırım'ın bugün nöbet çıkışı mezarına gitmek için kardeşleri ile sözleştiği ortaya çıktı.

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