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Son dakika Kapalıçarşı'nın açılış tarihi belli oldu

İSTANBUL'da koronavirüs nedeniyle kapanan Kapalıçarşı'nın açılış tarihi son dakika açıklandı. Kapalıçarşı 1 Haziran'da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.

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Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan İstanbul'un tarihi çarşısı Kapalıçarşı'nın açılış tarihi belli oldu. Kapalıçarşı 1 Haziran'da alışverişe açılacak. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.

İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı, koronavirüs salgını dolayısıyla mart ayında ziyaretçi girişlerine tamamen kapatılmıştı.

Yerli ve yabancı günlük ortalama 150 bin ziyaretçiyi ağırlayan Kapalıçarşı'nın, yeniden açılması kararlaştırıldı.

1 Haziran'da açılıyor

Tarihi çarşı, normalleşme süreci çerçevesinde 1 Haziran'da kapılarını tekrar alışverişe açacak.

Kapalıçarşı'nın koronavirüs nedeniyle saat 10.00-16.00 arasında hizmet vereceği belirtiliyor.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.

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