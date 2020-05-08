Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan liselilere müjde! 750 soruluk destek...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselilere müjdeyi Twitter'dan duyurdu: Liseler için 750 soruluk 3. Destek Paketi yayında....

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liseler için 750 soruluk 3. Destek Paketi yayında" müjdesini verdi. Bakan Selçuk'un müjdesini verdiği "Ortaöğretime Yönelik 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Düzeylerinde 3. Tekrar Testleri" milli eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liseler için 750 soruluk 3. Destek Paketi yayında Tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerimizin 1. dönem kazanımlarını pekiştirmeleri ve tekrar etmelerine destek olmak istiyoruz. Bu testler sonunda ünite ünite eksiklerini görecek, telafi edebileceksiniz." dedi.

Liseler için 750 soruluk 3. Destek Paketi yayında.



Tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerimizin 1. dönem kazanımlarını pekiştirmeleri ve tekrar etmelerine destek olmak istiyoruz. Bu testler sonunda ünite ünite eksiklerini görecek, telafi edebileceksiniz. https://t.co/bePstxgGBF pic.twitter.com/QoMkwy9raG — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 8, 2020

9,10,11 ve 12. SINIF SORLARI İÇİN TIKLAYIN