HABER /  EĞİTİM
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan liselilere müjde! 750 soruluk destek...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselilere müjdeyi Twitter'dan duyurdu: Liseler için 750 soruluk 3. Destek Paketi yayında....

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liseler için 750 soruluk 3. Destek Paketi yayında" müjdesini verdi. Bakan Selçuk'un müjdesini verdiği "Ortaöğretime Yönelik 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Düzeylerinde 3. Tekrar Testleri" milli eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liseler için 750 soruluk 3. Destek Paketi yayında Tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerimizin 1. dönem kazanımlarını pekiştirmeleri ve tekrar etmelerine destek olmak istiyoruz. Bu testler sonunda ünite ünite eksiklerini görecek, telafi edebileceksiniz." dedi.

9,10,11 ve 12. SINIF SORLARI İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu
CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan yeni İGDAŞ açıklaması: Faturalar mevzuata aykırı kesilmiş
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na resmi yazı yazdık
Nisan'da en çok altın kazandırdı! Parasını bankaya koyan reel olarak kaybetti
Ayşenur Arslan'ın programında skandal fetva! Dinde böyle örtünme yok
ÖNCEKİ HABERLER
Yeşil sahalara korona ayarı Manisa'da maskeli idman
Hakkari'de el emeği göz nuru ağaç dallarını sepete dönüştürüyor
Fabrice N'Sakala'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş itirafı
Cuma günü çekilecek zikirler okunacak esmalar sayısı
Gaziantep Büyükşehir'den koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de bir ilk!
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek kimdir kaç yaşında öldü?
Yorumlar