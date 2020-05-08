Yer Arnavutköy! 13 yaşındaki kızı taciz eden 3 kişiyi mahalleli yakalayıp polise teslim etti
İSTANBUL'un ilçelerinden Arnavutköy'de kendi halinde yolda yürüyen 13 yaşındaki kızı zorla arabaya bindirip, taciz eden 3 kişi mahalle sakinleri tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.Abone ol
Arnavutköy'de bir otomobil marketten dönerek evine doğru yürüyen 13 yaşındaki kızın yanında durdu.
Yaşları 18'den küçük olan 3 kişi, genç kızı zorla otomobile bindirerek taciz etti.
3 tacizci yakalandı
Kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalışan 3 kişi, mahalle sakinleri ve esnaf yakaladı.
Mahalle sakinleri kızı taciz eden 3 kişiyi darbederek oto yıkamacının yanındaki barakaya kilitledi.
Şüphelilerin sorgusu devam ediyor
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaçırılmaya çalışılarak taciz edilen kızın ailesinin şikayetçi olduğu 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.