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Yer Arnavutköy! 13 yaşındaki kızı taciz eden 3 kişiyi mahalleli yakalayıp polise teslim etti

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'un ilçelerinden Arnavutköy'de kendi halinde yolda yürüyen 13 yaşındaki kızı zorla arabaya bindirip, taciz eden 3 kişi mahalle sakinleri tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

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Arnavutköy'de bir otomobil marketten dönerek evine doğru yürüyen 13 yaşındaki kızın yanında durdu.

Yaşları 18'den küçük olan 3 kişi, genç kızı zorla otomobile bindirerek taciz etti.

3 tacizci yakalandı

Kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalışan 3 kişi, mahalle sakinleri ve esnaf  yakaladı.

Mahalle sakinleri kızı taciz eden 3 kişiyi darbederek oto yıkamacının yanındaki barakaya kilitledi.

Şüphelilerin sorgusu devam ediyor 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaçırılmaya çalışılarak taciz edilen kızın ailesinin şikayetçi olduğu 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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