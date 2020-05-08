HABER /  YEREL
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: Maske takmayı bırakan insanlar görüyorum

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde rehavet uyarısında bulunarak, "Maske takmayı bırakan insanlar görüyorum, tedbirlere uymaya devam etmek zorundayız" dedi.

Abone ol

Karaloğlu, video konferans sistemiyle düzenlenen Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı'nda, gerekli tedbirlerin alınması ve tarımda kısıtlama yapılmaması sayesinde Antalya'nın süreçten en az etkilenen illerden olduğunu ifade etti.

"Hem Türkiye'de hem de Antalya'da üretim ve tedarik zincirinin kırılmaması için özel bir çaba gösterildi." diyen Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Bir taraftan pandemiyle mücadele ederken bir taraftan da özellikle gıdada üretim zincirinin sürmesi için çalıştık. Pandemi süresinde de sonrasında da insanların gıdaya erişmesi büyük önem arz ediyor. Şehrimize özgü tedbirleri uyguladık." 

Tedbirlere uyulması konusunda uyardı

Antalyalıları uyaran Karaloğlu, kısıtlamaların gevşetilmesi nedeniyle rehavete kapılmamak ve tedbirlere uymaya devam etmek gerektiğini vurguladı.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımızın ifadesiyle pandemide ikinci aşamaya geçildi. Bu aşamaya Kontrollü Sosyal Yaşam aşaması diyoruz. İnşallah bu aşamada da süreci en iyi şekilde yöneteceğiz ancak bu aşamaya geçişin halkımızı rehavete sevk ettiği gibi bir izlenimim söz konusu. Kısıtlamaların gevşetilmeye başlanması her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Maske takmayı bırakan insanlar görüyorum, tedbirlere uymaya devam etmek zorundayız. Gevşersek başa dönebiliriz. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen önemini koruyor. Çevremizdeki herkesi uyaralım ve tedbirlere harfiyen uyalım."

 Antalya OSB Başkanı Ali Bahar da bölgedeki 129 firmanın sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu ve böylece üretimin sürmesinin sağlandığını ifade etti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Nisan'da en çok altın kazandırdı! Parasını bankaya koyan reel olarak kaybetti
Ayşenur Arslan'ın programında skandal fetva! Dinde böyle örtünme yok
Burhan Kuzu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı
Antalya'da doğum gününde kendini astı 18 sayfalık intihar notu bıraktı
Dolar/TL kuru ne kadar oldu? 8 Mayıs Cuma dolar ve euroda son durum
Danimarka gazetesi yazdı Türk SİHA'ları Libya'da savaşın seyrini değiştirdi
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Sözleşmesi maddeleri tam metni İstanbul Sözleşmedi nedir?
Silah zoruyla attığı imza 20 milyonluk mal varlığından edecek
Antalya Esnaf Odaları binası için bomba ihbarı
AK Partili Bülent Turan’dan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması
Bursa'da direksiyon başında kolonya sürünce kaza beraberinde geldi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in eşi Sultan Gökçek kimdir?
Yorumlar