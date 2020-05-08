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Ayşenur Arslan'ın programında skandal fetva! Dinde böyle örtünme yok

Halk TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan'ın programında bu haftaki konu, başörtüsü ve sakal oldu. 28 Şubat'ın en önemli aktörlerinden Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer programda başörtü ve sakal bırakmayla ilgili skandal ifadeler kullandı.

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Arslan'ın programına katılan konuk ise Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer, kendi İslam inancında yer alan uygulamaları anlattı. Gülseven Yaşer, 28 Şubat sürecinde de başörtüsü karşıtı televizyon programlarının en tanındık isimlerinden birisiydi. 

Böyle örtünme yok
Başörtünün ve sakalın İslamiyet'le örtüşmediğini belirten Yaşer, "Arap kültürüyle bütün kızlarımızı Arap kadınlarına benzettirdiler. Esasında dinden gelen herhangi bir uygulama bizim gerçek aydın bilginlerimiz tarafından söylendi. Böyle bir örtünme yok şeyde. Ama Arap geleneğinde var.

Bir de sakal var
Şimdi sakallar. Kapkara yüzler. Biz zaten esmer bir milletiz. Biliyorsunuz ve ne oluyor, bütün o yüzler hiç gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Arslan: Bari sakala karışmayalım
Ayşegül Arslan ise bu ifadelerin ardından gülerek, "Neyse artık bari sakala karışmayalım!" diyerek cevap verdi.

Her sakal her anlama gelmiyor
Gülseven Yaşer, bu cevap üzerine, "Sakal, sakal her sakal her anlama gelmiyor tabii yani. Aynı anlama gelmiyor. Peygamberimiz sakallı ama Ebu Cehil'de karşısında o da sakallı." dedi.

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