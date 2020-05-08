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Bayramda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Koronavirüs salgını ve alınan tedbirler kapsamında Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda, Covid-19 salgını nedeniyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca, huzurevlerine çiçek veya hediye de gönderilmemesi istendi. 

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile engellilerin kaldığı bakım merkezlerinde, Covid-19 salgını sürecinde, yaşlılarımızın ve engellilerimizin sağlığının korumak için sıkı önlemler uygulamaktayız.

Kuruluşlarımıza ziyaret yasağı bulunmakta ve personelimizin giriş çıkışları da gerekli sağlık taramaları yapılarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü ve 23-24-25 Mayıs’ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine yönelik ziyaret talepleri kabul edilmeyecektir.

Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişi bir risk teşkil etmektedir, bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir.

Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin ve belirlenen kurallara gereken özeni göstereceğine inanıyor, milletimizin kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı ve yakınlarını dijital ortamda görüntülü arayarak sürece destek vereceğini düşünüyoruz.

Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un da ifade ettiği üzere; “Huzurevlerimiz bu bayram, fiziki ziyaretlere kapalı; dijital ziyaretlere açık olacak…”

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