HABER /  YEREL
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Antalya'da doğum gününde kendini astı 18 sayfalık intihar notu bıraktı

ANTALYA'da Eren T. (29), boş arazide kendisini ağaca asarak intihar etti. Cesedi 20 gün sonra ağaçta asılı bulunan Eren T.'nin 18 sayfalık intihar notu bıraktığı ortaya çıktı. Notta intiharın sorumluları yazıyor.

Abone ol

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi’nde meydana geldi.

Boş araziye gelen bir kişi, ağaçta asılı birini gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine polis ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede Eren T. olduğu belirlenen kişinin, yaklaşık 20 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Çevrede yapılan incelemelerde, Eren T.’ye ait eşyalar ve not defterine yazılmış 18 sayfalık not bulundu.

"Başıma bir şey gelirse sorumluları.."

Eren T. yazdığı notta, ailesinin kendisini istemeyip evden kovduğunu, bu nedenle 15 gündür sokakta yaşadığını, çöplerden topladığı cam şişe ve kutuları satarak yemek yediğini ve başına bir şey gelirse sorumlusunun yakınları olduğunu yazdı.

"Bugün doğum günüm"

Eren T.’nin ardından bıraktığı notlar arasındaki bir sayfaya ise, “Bugün 17 Nisan, doğum günüm. Ne olur ne olmaz bilemem. Allah hayır etsin inşallah. Kimsesiz bırakıldım" yazdığı görüldü.

Tanınmayacak hale gelen gencin cansız bedeni, çağrılan özel ekip yardımıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar/TL kuru ne kadar oldu? 8 Mayıs Cuma dolar ve euroda son durum
Danimarka gazetesi yazdı Türk SİHA'ları Libya'da savaşın seyrini değiştirdi
Binlerce kişi bekliyordu! Ödemeler bugün başladı
Abdurrahman Dilipak'tan canlı yayında olay sözler: Kovid-19 bir ajan
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sokağa dökülenlere uyarı!
Arda Turan'dan 'Fenerbahçe'den teklif gelirse' sorusuna yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Avustralya Kovid-19 tedbirlerini üç aşamada hafifletecek
Trump: Türkiye ve Suriye arasındaki sınırı koruyorduk
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek kimdir kaç yaşında öldü?
Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı
Cezayir Fransa'yı '5.5 milyon Cezayirliyi öldürerek, etnik temizlik yapmakla' suçladı
Murat Övünç kimdir aslen nereli Murat Övünç ne iş yapıyor?
Yorumlar 2 yorum