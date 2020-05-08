Tolga Ciğerci Wolfsburg ile anlaştı

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, belirtilene göre yeni sezon için Wolfsburg ile her konuda anlaşma sağladı. Alman ekibinin gözünde bir Fenerbahçeli ismin daha olduğu belirtildi.

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Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil edilmesi ve ayrılması planlanan isimlere yoğunlaştı.

Wolsburg'a sıcak bakıyor

Sarı lacivertli ekibin, sakat olmasına rağmen Galatasaray’dan transfer ettiği ve 1 yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci, "yuvam" dediği sarı lacivertli kulüple ayrılma noktasına geldi. Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atan Tolga Ciğerci, yeniden Bundesliga’da yer almak istediği için Wolfsburg’dan gelen teklife sıcak bakıyor. Gelen teklifin ardından yapılan görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlayan Tolga Ciğerci, yeni sezonda Alman ekibine dahil olacak.

Max Kruse de kancada

Öte yandan Alman ekibi Wolfsburg, sarı lacivertli bir diğer oyuncu Max Kruse’ye de talip oldu. Ülkesinin takımından gelen teklife henüz bir cevap vermeyen Max Kruse’nin Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve sarı lacivertli yönetimin de Alman oyuncuyu göndermeyi düşünmediği öğrenildi.