HABER /  SPOR
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Sinan Bolat'a sözleşme çelmesi

Milli Kaleci Sinan Bolat, Royal Antwerp kulübüyle yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli kaleciye teşekkür edilerek sözleşmenin feshedildiği paylaşıldı.

Abone ol

Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 3 yıllık Antwerp macerasının ardından Milli kaleci ile sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Sinan Bolat'a emekleri sebebiyle de teşekkür mesajı yayınlandı.

Belçika ekibi Royal Antwerp formasını bu sezon 36 maçta koruyan Sinan Bolat Belçika Kupası maçında 1 de asist yapmıştı. 31 yaşındaki Sinan Bolat'ın adı bir süredir Süper Lig ekipleriyle de anılıyordu. Bolat Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Kayserispor formaları da giymişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Abdurrahman Dilipak'tan canlı yayında olay sözler: Kovid-19 bir ajan
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sokağa dökülenlere uyarı!
Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrencilerin beklediği yönetmeliği paylaştı
Alaaddin Çakıcı ile Sedat Peker'i 'hatırlı dost' barıştırdı! Peker ne zaman dönecek
Türkiye genelinde 150 bin kişiye bağışıklık testi! Sonuçlar 15 gün sonra çıkıyor
Koronavirüs cinsel yolla da bulaşıyor! Çinli bilim insanlarının korkutan araştırması
ÖNCEKİ HABERLER
Levent Akın'dan Nihat Özdemir'e ağır suçlama: Tavsiye etmedik
Binlerce kişi bekliyordu! Ödemeler bugün başladı
Karius gitmişti! Sergen Yalçın yeni kaleciyi açıkladı
Murat Övünç'ün oğlu Burakcan Övünç kimdir kaç yaşında?
Benzin ve motorine zam geliyor
LGS Mayıs ayı örnek soruları çözümlü sözel bölüm soruları
Yorumlar