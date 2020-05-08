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Benzin ve motorine zam geliyor

Bu gece benzinin litresinde 15 kuruş, motorinin litresinde ise 13 kuruş zam yapılması bekleniyor.

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Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre benzinin litresinde 15 kuruş, motorinin litresinde ise 13 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Küçük değişiklikler gösterebiliyor
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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