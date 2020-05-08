CHP'li Gürsel Tekin korona salgını nedeniyle aile başı 2 bin TL destek ödemesi istedi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin hükümetin uyguladığı ekonomik önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi. CHP’li Tekin, acil olarak atılması gereken adımlar olduğunu belirterek önerilerini 5 maddeyle açıkladı.

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Tekin ülkelerin salgında insanlarını korumak ve ekonomilerini düzeltmek için adımlar attığını söyledi. Tekin “Ekonomik önlemler yetersiz. Corona virüsü öncesinde ekonomi gemisi zaten kayalıklara sürükleniyordu, şu an aysberge çarpmış durumdayız. Bir şeyler yapılmalı” dedi. Gürsel Tekin hükümetin acil olarak 5 adım atması gerektiğini ifade etti ve önerilerini sıraladı:

1- Ayda 2 bin lira destek: Türkiye'deki 23 milyon haneye 2 ay boyunca her ay 2 bin TL destek verilmeli. Bu destek paketinin toplam maliyeti yaklaşık 96 milyar TL. Türkiye gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2'si kadar.

2- Esnafa destek kredisi: Yapılması gereken esnafa 6 ay ertelemeli, faizsiz, komisyonsuz kredi desteği. Kredinin faiz yükümlülüğünü de kamu ile hükümet arasında yapılacak bir anlaşma çerçevesinde bir düzenleme yapmak gerekiyor.

3- Çiftçilere borç yapılandırması: Çiftçilerimiz rahat bir nefes almalı. Çiftçilerin borcu yeniden yapılandırılmalı ve tüm borçlar 1 yıl süreyle faizsiz ertelenmeli.

4- Sektörlere can suyu kredisi: Turizm sektörü başta olmak üzere, organizasyon, eğlence, konaklama, lokantacılık sektörleri büyük hasar aldı. Bu sektörlerde sicil affı getirilmeli, ihtiyaç duydukları kredilere ulaşmaları sağlanmalı.

5- Aile Sigortası getirilmeli: İşsizler, yoksullar, asgari ücretin bile altında geçinenler için kalıcı olarak aile sigortası getirilmeli ve tüm vatandaşlar belli bir güvence altına acilen alınmalı.