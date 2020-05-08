HABER /  POLİTİKA
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

CHP'li Gürsel Tekin korona salgını nedeniyle aile başı 2 bin TL destek ödemesi istedi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin hükümetin uyguladığı ekonomik önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi. CHP’li Tekin, acil olarak atılması gereken adımlar olduğunu belirterek önerilerini 5 maddeyle açıkladı.

Abone ol

Tekin ülkelerin salgında insanlarını korumak ve ekonomilerini düzeltmek için adımlar attığını söyledi. Tekin “Ekonomik önlemler yetersiz. Corona virüsü öncesinde ekonomi gemisi zaten kayalıklara sürükleniyordu, şu an aysberge çarpmış durumdayız. Bir şeyler yapılmalı” dedi. Gürsel Tekin hükümetin acil olarak 5 adım atması gerektiğini ifade etti ve önerilerini sıraladı:

1- Ayda 2 bin lira destek: Türkiye'deki 23 milyon haneye 2 ay boyunca her ay 2 bin TL destek verilmeli. Bu destek paketinin toplam maliyeti yaklaşık 96 milyar TL. Türkiye gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2'si kadar.

2- Esnafa destek kredisi: Yapılması gereken esnafa 6 ay ertelemeli, faizsiz, komisyonsuz kredi desteği. Kredinin faiz yükümlülüğünü de kamu ile hükümet arasında yapılacak bir anlaşma çerçevesinde bir düzenleme yapmak gerekiyor.

3- Çiftçilere borç yapılandırması: Çiftçilerimiz rahat bir nefes almalı. Çiftçilerin borcu yeniden yapılandırılmalı ve tüm borçlar 1 yıl süreyle faizsiz ertelenmeli.

4- Sektörlere can suyu kredisi: Turizm sektörü başta olmak üzere, organizasyon, eğlence, konaklama, lokantacılık sektörleri büyük hasar aldı. Bu sektörlerde sicil affı getirilmeli, ihtiyaç duydukları kredilere ulaşmaları sağlanmalı.

5- Aile Sigortası getirilmeli: İşsizler, yoksullar, asgari ücretin bile altında geçinenler için kalıcı olarak aile sigortası getirilmeli ve tüm vatandaşlar belli bir güvence altına acilen alınmalı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdurrahman Dilipak'tan canlı yayında olay sözler: Kovid-19 bir ajan
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sokağa dökülenlere uyarı!
Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrencilerin beklediği yönetmeliği paylaştı
Alaaddin Çakıcı ile Sedat Peker'i 'hatırlı dost' barıştırdı! Peker ne zaman dönecek
Türkiye genelinde 150 bin kişiye bağışıklık testi! Sonuçlar 15 gün sonra çıkıyor
Koronavirüs cinsel yolla da bulaşıyor! Çinli bilim insanlarının korkutan araştırması
ÖNCEKİ HABERLER
Murat Övünç kimdir aslen nereli Murat Övünç ne iş yapıyor?
Sosyal medyadan haberleşip,her gün uçurtma uçuruyorlar
8 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangisi yeni liste
Arda Turan'dan 'Fenerbahçe'den teklif gelirse' sorusuna yanıt
Tunus'a koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme yardımı!
Tilavet secdesi nasıl yapılır Diyanet Tilavet secdesi nedir okunacak duası
Yorumlar 4 yorum