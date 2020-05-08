Murat Övünç kimdir aslen nereli Murat Övünç ne iş yapıyor?

Son günlerde 'Netflikş' çıkışıyla adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün hayatı merak konusu oldu. Aslen Siirtli olan bir evlilik yapan ve şuan 19 yaşında olan oğlu Burakcan 3 yaşındayken eşinden boşanan Murat Övünç'ün sevgilisi ile gündem oldu. Murat Övünç'ün yurtdışında yaşayan, Kapalıçarşı'da birçok dükkani olan evli bir iş adamı.

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Çektiği videolar ile sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Murat Övünç'ün özel hayatı merak konusu oldu. Nur Yerlitaş benim hayatımı değiştirdi, ona fal baktım hayran kaldı ve beni Kıbrıs'a götürdü ondan sonra yıldızım parladı diyen Murat Övünç'ün ilk evliliği ise babasının ısrarı üzerine olmuş. Rahmetli babası gay olduğunu söyleyen Murat Övünç'ün 'ayıbını' örtmek için zorla evlendirmiş ve bu evlilikten Burakcan adında bir oğlu olmuş. Evlilik bana göre değilmiş bunu anladım diyen Murat Övünç'ün uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ise yurtdışında yaşayan evli bir iş adamı. Murat Övünç'ün benim akıl hocam, her şeyim dediği sevgilisnin Kapalıçarşı'da birçok dükkanı var.

Murat Övünç kimdir: Asıl mesleği medyumluk olan Murat Övünç şarkıcılık da yapıyor. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde var. Peki bie oğlu olan ve bir kez evlilik yapan Murat Övünç kimdir?

SEVGİLİM KAPALIÇARŞI’NIN İMPARATORU”

Sevgilisi olduğunu açıklayan Övüç, “Sevgilim var. 12 yıl oldu. Kapalıçarşı’nın imparatoru. Pırlanta ondan soruluyor. Otursam, çalışmasam onun parası bana da yedi sülaleme de yeter. Ama ben çalışıyorum gece gündüz ve alnımın teriyle kazanıp kendi paramı harcıyorum. Bir kadının da bir erkeğin de üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı bir de sevdalı.”

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR: Günümüzde bir çok sosyal medya fenomenleri mevcuttur. Bunlardan en popüler sayılan isimlerden olan Murat Övüç'ün asıl mesleği medyum'luktur. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır.

Özellikle instagram sayfasındaki takipçi sayısı ile bir çok sanatçı ve ünlüyü gerisinde bırakmayı başaran Murat Övüç ilginç kişiliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de tanınmaktadır.

1968 yılında dünyaya gelen Murat Övüç aslen Van'lıdır. Ailenin 5 kardeşten en küçüğüdür uzun yıllar tarot falı bakmış ve yaşam koçluğu yapmıştır.