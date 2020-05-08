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9 yıldır aranan suçlu İzmir'de yakayı ele verdi

ANTALYA'da bulunan cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen ve 15 ayrı suçtan aranan B.A., jandarma ekiplerinin kimlik kontrolü sırasında yakayı ele verdi.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlik kontrolü yaptığı sırada kimliğinde A.D. yazan şüpheliyi durdurdu.

Nüfus cüzdanından şüphelenen ekiplerin yaptığı araştırmada şüphelinin adının B.A. olduğu ortaya çıktı.

9 yıldır aranıyordu 

Yapılan sorgulamada şüphelinin 2011 yılında Antalya Alanya Mahmutlar Açık Cezaevi’nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmediği; güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret ve bilişim suçlarıyla dolandırıcılık gibi 15 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Tutuklandı 

Yapılan aramada B.A.’nın üzerinden kendine ait olmayan 3 banka kartı da bulundu. Gözaltına alınan B.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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