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Binlerce kişi bekliyordu! Ödemeler bugün başladı

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin ödemelerinin bugün başladığını söyledi. Başvurular 700 bini geçti.

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Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başvurunun 700 bini aştığını da belirtti. Selçuk kısa çalışma ödeneği konusunda ise, “2.5 milyon çalışanımıza ödemesini yaptık” dedi.

Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında ise, 620 bin haneye ödeme yapıldığını belirterek, “6 milyon üzerinde başvuru aldık” diye konuştu.

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