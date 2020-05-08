Bilim Kurulu üyesi Prof. Levent Akın'dan TFF ve AVM kararına tepki

Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın'ın TFF kararıyla ilgili "Bilim Kurulu tavsiyesi diyorlar; bizim böyle bir tavsiyemiz de kesinlikle söz konusu değil" görüşlerini aktardı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı.

Bazı açıklamaların bunalmış kitleyi sokağa çıkmaya tahrik ettiğini belirten Muharrem Sarıkaya, Prof. Levent Akın'ın, "Şunu biliyorum ki Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nda kitle bağışıklığının sağlanmasına yönelik bir düşünce kesinlikle yok… Dolayısıyla bazı adımların bizler tarafından atıldığı sanılmasın" dediğini aktardı.

"AVM’lerin açılma kararını erken bulduk"

Türkiye genelinde oluşan bağışıklığın henüz yüzde 15-20 sevisinde olduğunu, bunun virüsün en yaygın olduğu İstanbul'da yüzde 40 seviyesinde olduğunu açıklayan Prof. Akın, “Toplum bağışıklığının oluşması için en azından yüzde 60-65’i görmemiz gerekir, bunu henüz görmedik” deyip bu nedenle AVM’lerin açılma kararını erken bulduk. Bizim takvimimizde 28 Mayıs planı vardı” diye konuştu.

"Nasıl yapacaklar?"

"Bilim Kurulu tavsiyesi diyorlar; bizim böyle bir tavsiyemiz de kesinlikle söz konusu değil” diyen Prof. Akın, TFF'nin verdiği maçları başlatma kararını eleştirdi:

Bakan toplantıda Futbol Federasyonu’nun sağlık kurulunun tavsiyede bulunmuş olabileceğini söyledi. Nasıl yapacaklar? Bırakın sahada oynayanı, yedek kulübesinde oturan futbolcunun enfekte olduğu görülse, hepsiyle yakın temaslı olduğu için bütün takımı 14 gün karantinada tutmak zorundayız. Bu sadece futbol değil, basket, voleybol, güreş, tekvando gibi her türlü temaslı sporda geçerli…

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