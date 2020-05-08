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Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap’tan anlamlı mesaj: Aşı candır

Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap, bilim insanları koronavirüs aşısı için gecesini gündüzüne katarken anlamlı bir mesaj paylaştı.

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Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelede 58. günü geride bırakırken 11 Mart’tan bu yana yaşanan ölüm sayısı 3641'e, toplam vaka sayısı ise 133 bin 721'e yükseldi.

"Aşı candır"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün insanlığın sağlık alanında elde ettiği en büyük başarının yıl dönümü. Aşı sayesinde çiçek hastalığının dünya üzerinden yok edilişinin 40. yılı. Şimdi tamamen unuttuğumuz hastalık sadece 20. yüzyılda 300 milyon ölüme, bundan çok daha fazla sakatlığa neden olmuştu. Aşı candır!

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