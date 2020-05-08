Olayın adresi Konya! Duvarı delip kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar
KONYA'da 2 kişi, girdikleri berber dükkanından balyozla duvarı kırıp bitişiğindeki kuyumcudan yaklaşık 400 bin liralık altını alıp kaçtı.
Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi.
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Kimliği belirlenemeyen 2 kişi, berber dükkanının kapısını zorlayarak açıp, içeri girdi.
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Buradan da balyozla duvarı kırıp, bitişiğindeki kuyumcuya geçen şüpheliler, yaklaşık 400 bin liralık altını aldı.
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Şüpheliler, alarmın çalması üzerine geldikleri motosiklete binip, kaçtı.
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