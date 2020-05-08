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Dolar/TL kuru ne kadar oldu? 8 Mayıs Cuma dolar ve euroda son durum

BDDK'nın 3 yabancı bankaya swap yasağı getirmesiyle düşen dolar, güne yatay bir seyirle 7,15 seviyesinden başladı.

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Önceki gün 7,26 liraya kadar yükselen dolar, BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmek için manipülatif ataklarda bulunduğu gerekçesiyle BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına swap yasağı getirmesiyle dolar 7.11 seviyelerine kadar gerilemiş günü 7,15 seviyesinde kapatmıştı.

Son durum

Yeni güne de yatay seyirle başlayan dolar kuru 7,15'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,75'ten, sterlin ise 8,86'dan alıcı buluyor.

Küresel piyasalar

Küresel piyasaların gözü bugün TSİ 15.30'da açıklanacak olan ABD istihdam verisinde olacak. Ekonomistler, ABD'de işsizlik oranının yüzde 16 düzeyine ulaşacağını ve bir aylık istihdam kaybının ise 22 milyon civarında gerçekleşmesini bekliyor.

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