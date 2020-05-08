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Burhan Kuzu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

Kısa bir süre önce uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında yeni bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Üyesi Burhan Kuzu hakkında, Zindaşti’nin hasmı Orhan Ünğan’ın tahliyesini engellediği iddiasıyla “Yargı görevini yapanı etkileme” suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Kuzu hakkında “Nüfuz ticareti” suçunu işlediği iddiasıyla iddianame düzenlenerek 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Zindaşti'nin hasmının ifadesi

Soruşturma aşamasında ifadesi alınan Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanarak beraat eden Orhan Ünğan, “Ben Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanırken (Zindaşti’nin kızının öldürülmesi dosyası) Burhan Kuzu’nun yargılama dosyasına müdahale ettiğini ve tahliye edilmemem hususunda baskı yaptığını belirttim” demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu Ünğan’ın “tahliye edilmemesi için Kuzu’nun mahkemeye baskı yaptığını” iddia etmesini gerekçe göstererek Kuzu hakkında “Yargı Görevini Yapanı Etkileme” yönünden dosyayı ayırarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Ayrı soruşturma

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nun ayırma kararında Ünğan şikâyetçi olarak yer aldı.

Kararda, “Müşteki beyanında; Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu sanık olarak yargılandığını ve 3 defa adli kontrol ile tahliyesine karar verilmesine rağmen itiraz üzerine Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itirazı kabul ederek tutuklu yargılanmasına karar verdiğini, yargılama sonucunda beraat ettiğini, Burhan Kuzu’nun yargılama dosyasına müdahale ederek tahliye edilmemesi hususunda baskı yaptığı yönündeki iddialarla...” denildi.

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