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Bjelica istedi Fenerbahçe Bruno Petkovic için harekete geçti

Fenerbahçe ile el sıkışan teknik direktör Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb’den öğrencisi olan Bruno Petkovic’i de sarı-lacivertli takıma getirmek istiyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığından sonra görüşülmeye başlanan ve prensipte el sıkışıldığı iddia edilen Nenad Bjelica'ya 2 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edilmişti. 

İlk transferini talep etti
Sabah'ın haberine göre; 48 yaşındaki çalıştırıcı daha Türkiye'ye adım atmadan eski takımı Dinamo Zagreb'den ilk transferini talep etti. İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in golcüsü Bruno Petkovic ile yakından ilgileniyor. Haberde Petkovic için "Nenad Bjelica'nın ilk tercihi" yorumu yapıldı.

Piyasa değeri 10 milyon Euro civarında
Pivot santrfor olarak oynayan 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro civarında. Ancak 48 yaşındaki teknik adamın devreye girmesiyle bu rakamın aşağıya çekilmesi bekleniyor. 

Vedat Muriç'i andırıyor
2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun stili, 1.93'lük fiziğinden dolayı Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'i andırsa da asist özelliği ile de öne çıkıyor. Dinamo Zagreb'in 1 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Bruno Petkovic'in, kulübüyle sözleşmesi 2024 Haziran'da sona erecek.

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