Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması! Ticaret Bakanlığı devreye aldı

Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Gözetim Uygulaması'na İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bua göre cep telefonu ithalatına, birim gümrük kıymeti adet başına 200 doların altında olanlar için gözetim uygulaması getirildi.

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Tebliğle 'alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları' olarak tanımı yapılan eşyanın ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

200 dolarlık gözetim uygulaması

Buna göre, söz konusu eşyanın ithalatında, birim gümrük kıymeti olarak adet başına 200 dolarlık gözetim uygulaması getirildi. Gözetim uygulaması, sadece söz konusu kıymetin altında olan eşya için uygulanacak.

Geçerlilik süresi 6 ay

Gözetim uygulaması kapsamında, söz konusu ürün ancak Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilecek. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Başvuru detayları

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlığın internet sitesinden e-İşlemler bölümündeki 'İthalat İşlemleri' kısmında elektronik imzayla yapılacak. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvuru gerçekleştirilebilecek. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak.