Nisan'da en çok altın kazandırdı! Parasını bankaya koyan reel olarak kaybetti
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre nisan ayında en yüksek reel getiriyi yüzde 13,39 ile külçe altın sağladı.Abone ol
Nisan ayında enflasyondan arındırıldığında Amerikan Doları yüzde 7,12, Euro yüzde 5,25 ve borsa (BIST 100 endeksi) yüzde 0,16 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16 ve DİBS yüzde 0,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
En yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; yüzde 40,16 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.
Diğerleri ne kadar kazandırdı?
Yıllık değerlendirmede, devlet tahvilleri yüzde 21,33, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,13, Amerikan Doları yüzde 7,17 ve Euro yüzde 3,67 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 9,73 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
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