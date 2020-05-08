HABER /  GÜNCEL
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik hakaret ve iftiraları nedeniyle CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında yapılan suç duyuruları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Fahrettin Altun’un, avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir kiralama sürecinin Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından siyasi ve rövanşist amaçlarla çarpıtıldığı ve gerçek dışı iddialarla müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden isnatlarda bulunulduğu kaydedildi.

Suç duyurusunda, aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Fahrettin Altun’un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtilerek, “Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan yeni İGDAŞ açıklaması: Faturalar mevzuata aykırı kesilmiş
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na resmi yazı yazdık
Nisan'da en çok altın kazandırdı! Parasını bankaya koyan reel olarak kaybetti
Ayşenur Arslan'ın programında skandal fetva! Dinde böyle örtünme yok
Burhan Kuzu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı
Antalya'da doğum gününde kendini astı 18 sayfalık intihar notu bıraktı
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya Valisi Münir Karaloğlu: Maske takmayı bırakan insanlar görüyorum
İstanbul Sözleşmesi maddeleri tam metni İstanbul Sözleşmedi nedir?
Silah zoruyla attığı imza 20 milyonluk mal varlığından edecek
Antalya Esnaf Odaları binası için bomba ihbarı
AK Partili Bülent Turan’dan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması
Murat Övünç'ün boşandığı eşi kimdir oğlunun annesi kimdir?
Yorumlar 2 yorum