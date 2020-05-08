Beşiktaş'ın kurtuluş reçetesi Domagoj Vida

Beşiktaş kulübü maaş indiriminde olumsuz yanıt aldığı Domagoj Vida'yı elden çıkarmaya hazırlanıyor. Kartal, Vida'yı en az 6 milyon Euro'ya satmayı planlıyor.

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Kulüplerin yaşadığı ekonomik krizde borçları ödeyebilmek için kaynak yaratmaya çalışan Beşiktaş yönetimi Vida'yı cazip fiyata satarak rahatlamak istiyor.

Takvim'de yer alan habere göre, siyah-beyazlı takımda 3 milyon Euro ile en yüksek ücret alan Vida'yı en az 6 milyon Euro'ya satmayı hedefliyor. Böylece hem Vida'nın yıllık ücretinden kurtulmak hem de kasaya 6 milyon Euro girmesiyle toplam 9 milyon Euro'luk bir gelir kaynağı kazanmanın hesabı yapılıyor

Teklifler masaya yatırılacak

Hırvat yıldızla yapılan indirim görüşmelerinden olumsuz cevap alınması üzerine köşeye sıkışan yönetim, Vida'yı isteyen kulüplerin tekliflerini tek tek masaya yatırmayı planlıyor.

Vida 3 kulübün hedefinde

Başta West Bromwich olmak üzere Sheffield ve Marsilya'nın Hırvat yıldızla ciddi biçimde ilgilendiği öğrenildi. Yönetim Vida için en az 6 milyon Euro almanın hesaplarını yapıyor.

Takasa sıcak bakılmıyor

Yönetimin bu rakamın büyük bir bölümünün peşin olarak ödenmesini isteyeceği ortaya çıkarken Vida'ya talip olan kulüplerin yapacağı takas fikrinin kabul edilmeyeceği belirlendi.