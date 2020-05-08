Evden çıkamayınca, Sağlık Bakanı Koca ve eşine yün çorap ördü

VAN’ın Erciş ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan 6 çocuk annesi Mazlume Çağan (65), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile eşine, yün çorap ördü

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Erciş ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan Mazlume Çağan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerine getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, evinden dışarı çıkmıyor. Bu süreçte ise çok çalışıp, yorulduğunu düşündüğü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile eşi için yün çorap ördü. Çağan, yaklaşık 10 günde ördüğü çorapları Ankara'ya göndermek istiyor.

Mazlume Çağan’ın kızı Gülşen Günay, annesinin büyük bir özenle çorapları ördüğünü belirterek, "Sağlık Bakanı'mızın söylediği bütün kurallara uyarak evden çıkmıyoruz. Ben de kendisine olan sevgimden dolayı ilk günden bu yana bakanımızın resmini tişörtümde taşıyorum. Çalışmalarına ve çabalarına yakından şahidiz. Annem de 65 yaş üstü olduğu için evden çıkamıyor. Evde kaldığı zaman içinde Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve eşine, çorap ördü. Bu çorapları bakanımıza ulaştıracağız inşallah. Hayat eve sığar, biz evdeyiz lütfen sizde evde kalın" dedi.