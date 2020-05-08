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Pakistan'da Kovid-19 ölü ve vaka sayıları 12 günde 2 katını aştı

Anadolu Ajansı

Pakistan'da 26 Nisan'da 12 binlerde seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ile 269 olan virüs kaynaklı ölü sayısı 12 günde 2 katını geçti.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1764 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 25 bin 837'e çıkarken, ölü sayısı da 30 artarak 594'ye yükseldi.

Son 24 saatte 11 bin 993 testin yapıldığı ülkede toplam test sayısı 257 bin 247 oldu. 

Bakanlık verilerine göre 26 Şubat'ta ilk vakanın görüldüğü ülkede 26 Nisan'a gelindiğinde ölü sayısı 269, vaka sayısı ise 12 bin 723 iken, son kayda geçen ölü ve vakalar, sayıların 12 günde iki katına çıktığını ortaya koydu.

7 bin 500'ün üzerinde kişi iyileşti

Vaka sayılarının günlük binin üzerinde artış gösterdiği Pakistan'da en çok vaka ise ülke nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı Pencap'ta görüldü.

Pencap'ta toplam 10 bin 33 kişide Kovid-19'a rastlanırken onu 9 bin 93 vakayla 50 milyonluk Sindh eyaleti takip etti.

En az vaka ise 78 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de tespit edildi.

Ülkede 26 Şubat'tan bu yana 7 bin 530 kişi ise sağlığına kavuştu. 

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