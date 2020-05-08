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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Son dakika bilgisine göre; İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu getirildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da fotoğraf paylaşıp dikkat çektiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk gün geçtikçe artıyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir karar alındı. 

Maske ve sosyal mesafe uyarısı
Beyoğlu Kaymakamlığı'ından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.

İdari yaptırım uygulanacak
Bu karara uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 1000 TL ile 3 bin 150 TL arasında idari yaptırım uygulanacak.

Beyoğlu'nda maskesiz dolaşanlara ceza kesildi
Dün İstanbul Caddesi'nde maskesiz gezen 8 kişiye para cezası kesilmişti. Ceza kesilen vatandaşlardan biri cezayı ödeyecek parası olmadığını söylerken, bir vatandaş da polise itiraz ederek sokakta maskesiz yürümenin yasak olmadığını savunmuştu.

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