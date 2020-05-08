Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Son dakika bilgisine göre; İstanbul'da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu getirildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da fotoğraf paylaşıp dikkat çektiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk gün geçtikçe artıyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir karar alındı.

Maske ve sosyal mesafe uyarısı

Beyoğlu Kaymakamlığı'ından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.

İSTİKLAL CADDESİ, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım. pic.twitter.com/jAPwgT5Pk5 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020

İdari yaptırım uygulanacak

Bu karara uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 1000 TL ile 3 bin 150 TL arasında idari yaptırım uygulanacak.