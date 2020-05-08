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Facebook ve Google'dan korona kararı! Yıl sonuna kadar...

Facebook ve Google, Kovid-19 salgını nedeniyle işçilerinin yılın geri kalanında evden çalışmasına izin vereceğini açıkladı.

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Facebook ve Google, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işçilerinin yılın geri kalanında evden çalışmasına izin vereceğini duyurdu.BBC'nin haberine göre, Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai, görevlerini evlerinden yerine getirebilecek personelin yıl sonuna kadar evden çalışabileceğini açıkladı.

Pichai, ofise dönmek zorunda olanların da genişletilmiş güvenlik önlemleri çerçevesinde temmuzdan itibaren iş yerlerinde çalışmaya başlayacağını söyledi.

Facebook da "Bugün, yıl sonuna kadar işlerini uzaktan yürütebileceklerin bunu tercih edebileceklerini duyurduk" açıklamasını yaptı.

Facebook, hangi çalışanların ofise dönmesinin isteneceğine ise henüz karar verilmediğini açıkladı.

Daha önce ofislerini 6 Temmuz itibarıyla açacağını açıklayan Facebook, Kovid-19 salgınında evden çalışma ve çocuk bakımı masrafları için işçilerine 1000 dolar ikramiye vermişti.Google da evden çalışma uygulamasını, 1 Haziran'a kadar sürdüreceğini duyurmuştu.

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