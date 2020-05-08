Alaaddin Çakıcı ile Sedat Peker'i 'hatırlı dost' barıştırdı! Peker ne zaman dönecek

Alaaddin Çakıcı ile Sedat Peker arasındaki gerilimi araya giren 'hatırlı dost' bitirdi. Çakıcı ve Peker telefonda uzun uzun konuşup tekrar 'abi-kardeş' oldu. Çakıcı ile Peker'i barıştıran 'hatırlı kişi' kim? Çakıcı, Sedat Peker içen ne demişti? Peker'in Çakıcı'ya cevabı ne olmuştu?.. İşte ayrıntılar

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Aralarında husumet bulunan Alaaddin Çakıcı ile Sedat Peker'in araya giren "hatırlı bir dost" sayesinde barıştıkları iddia edildi. Alaaddin Çakıcı ile Sedat Peker grupları arasında her an patlak vermesi endişesi duyulan çatışmanın da şimdilik bittiği iddia edildi. Çakıcı ile Peker arasındaki gerilimin sebebi neydi? Alaaddin Çakıcı infaz indirimi nedeniyle cezaevinden çıkacağı günlerde Sedat Peker sosyal medya hesabından ne demişti? Alaaddin Çakıcı nasıl cevap vermişti? Çakıcı ile Peker'in arasını bulan "hatırlı dost" kim? İşte Saygı Öztürk'ün köşesinden ayrıntılar...

Aralarındaki husumetin nedeni ne?

Alaattin Çakıcı'nın cezaevinde bulunduğu dönemde, çok sevdiği arkadaşlarından bazıları cezaevinde öldürülmüştü. Bunun sorumlusu olarak da Sedat Peker gösteriliyordu. O yüzden, Çakıcı ile Peker'in aralarının açık olduğu belirtiliyordu. Çakıcı'nın cezaevinden çıkmasından sonra büyük çatışmaların olması bekleniyordu. (...) Özellikle Peker'in yayınladığı bazı videolarında isim vermese de Çakıcı'yı hedef aldığı sosyal medyada dolaşıyordu. Bu durum, Çakıcı ile Peker grupları arasında her an silahlı çatışmanın çıkacağı biçiminde yorumlanıyordu.

'İkisinin de saygı duyduğu dost' devreye girince

Çakıcı ile Peker arasında çatışma çıkacağına ilişkin söylentiler devam ederken, “iki tarafın da dostu” olan ve ikisinin de saygı duyduğu kişinin devreye girdiğini, taraflar arasında var olan anlaşmazlığı giderdiğini öğreniyorum.

Telefonda uzun uzun konuştular ve sorun bitti

Bu gelişmeyi tarafların yakın çevreleriyle konuştuğumda da doğruladılar. Bu gelişme kuşkusuz polisi de rahatlattı. ‘Hatırlı dost'un devreye girmesiyle Çakıcı ile Peker telefonla uzun uzun konuşup söylentilere ve geçmişte yaşananlara açıklık getirdiler.

Aralarında abi-kardeş ilişkisi başladı

Uzun süredir aralarında bir diyalog olmadığı için özellikle bu kişilerin etrafındakilerin sağda-solda konuşmaları, büyük bir çatışmanın çıkacağı şeklinde yorumlanıyordu. Ama, ‘hatırlı dost'un devreye girmesi, tarafları bire bir konuşmasından sonra aralarında “Abi-kardeş” ilişkisinin başladığını öğreniyorum. İşte son durum böyle.

Sedat Peker yakında Türkiye'ye dönecek

Kesin olan şu ki: Çakıcı ile Peker arasında o konuşmadan sonra bir sorun kalmadı. Peki Sedat Peker, Türkiye'ye ne zaman dönecek? Dönüş tarihi henüz belli değil. Ama çok da uzun sürmeyeceğini sanıyorum.